芬蘭政府斥資8億歐元收購諾基亞部分股權北京新浪網 (2018-03-15 10:56)
【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」3月14日報導，芬蘭政府投資機構Solidium13日表示，已收購諾基亞公司3.3%的股權，以提高芬蘭對這家電信網路設備製造商的所有權。
據路透社報導，Solidium表示，該公司在2018年以大約8.44億歐元(約合人民幣66億元)從市場上收購了這部分股權。
Solidium執行長梅基寧(Makinen)在一份聲明中表示，「對我們來說，有吸引力的因素包括該公司穩健的市場地位，及其廣泛的專業技術……我們加強並鞏固這家對國家來說非常重要的公司的國內所有權，這與我們的職責相符」。
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