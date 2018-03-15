提升宜蘭心臟科醫術 勇源基金會贈心臟超音波模擬器台灣好新聞報 (2018-03-15 07:50)
記者陳木隆／宜蘭報導
心臟病已連續11年成為全國與宜蘭地區第二大死因，財團法人勇源教育發展基金會14日特別捐贈一臺「高階心臟超音波模擬器」，給重度級急救責任醫院羅東博愛醫院，藉由這套教具訓練並提升醫師的醫術，救治更多心臟病患的生命。
羅東博愛醫院心臟血管內科主任許育誠表示，心臟超音波是診斷心臟疾病很重要的利器，所有心臟的疾病，不管是冠心病、瓣膜性疾病、心內膜炎等，都可藉由超音波非侵襲性的檢查，獲得確認診斷。
羅東博愛醫院每月心臟超音波的檢查量約有五百多例，需有龐大的心臟醫療團隊為後盾，目前心臟血管中心聘任9位醫師，是宜蘭地區最大的心臟團隊，也是唯一能夠全年24小時均能執行緊急心導管手術、開心手術、葉克膜的醫院。
博愛醫院院長趙子傑指出，醫師一直都是在學習當中，這次勇源教育發展基金會能夠提供這麼好的教具，除了可以幫助院內主治醫師外，該院目前也與醫學中心合作，未來的住院醫師、PGY（畢業後的醫學訓練）及其他醫師都可以安排訓練，也希望能夠留住蘭陽地區的人才，更可讓宜花東地區心臟科、麻醉科等醫師來學習。
羅東博愛醫院未來將爭取臺灣心臟超音波學會認證、規劃成立心臟超音波教學工作坊，積極落實重度級急救責任醫院與教學醫院的責任。往後醫師若遇有緊急心臟病患救護的狀況，相信透過模擬器的操作訓練經驗，可以幫助更多醫療夥伴們精準診斷，對病人也有相當大的益處，為宜蘭地區的心臟醫療品質加分。
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