記者黃芳祿／台南報導

「台灣第一香」的台南市西港慶安宮管理委員會會長黃勝家為獎掖學子，去年起訂出凡是轄境九十六村庄包括港明、北門兩所高中，應屆畢業生參加學測拿滿分即頒發每人六萬元獎學金;今年港明有兩人考取滿級分，黃勝家除頒給七十五級分的張敬、王亭尹各六萬元獎金，還擴大惠及七十四級分的學生陳昱仁、張尉軒、魏致遠等3人亦到場接受頒發獎金。王亭尹的父親、張敬的母親與有榮焉陪同領取獎金後說，謝謝慶安宮、謝謝港明，把孩子交給港明教導，家長們很放心。

西港慶安宮總幹事方一峰說，恭喜港明這些學生能考出如此高分，真的不容易，希望未來這些學生有了成就，可以記得故鄉的好，另外慶安宮也針對低收入戶設立獎學金，希望讓更多人更多企業對於弱勢家庭及團體的重視。

港明高中校長劉春福一再感謝慶安宮主任委員黃勝家董事長、方一峰總幹事;還說港明每一年大學學測、大學指考甚至國中會考，都會將孩子帶到慶安宮向千歲爺、天上聖母祈求好成績，成績揭曉，港明每一年都考得非常好。

劉校長還說，港明是南部首屈一指的私立學校，教職員教學認真負責，用愛和關懷照顧每位同學，不僅幫助學生考出好成績，校方也期待並要求學生未來有所成就能夠回饋鄉里，不僅是惠及西港或台南，而是整個台灣，這是我們對學生的教育與責任，也希望未來港明能夠表現得更好。

75滿級分的學生張敬說，非常感謝港明高中給我這麼好的環境及教育，讓我有機會可以發揮出如此的好成績，也謝謝慶安宮主委黃勝家董事長及總幹事方一峰的鼓勵，希望未來達成了自己的目標之後，能憑自己的成就來回饋社會。

同是75滿級分的另一位學生王亭尹說，國中到高中的六年都在港明念書，非常感謝港明的老師們指導與栽培，也受到在地慶安宮的庇護，學測前曾經到慶安宮拜拜，感謝慶安宮的保佑，讓考試順利，更感謝董事長、總幹事給予獎勵。

港明高中107年學測日昨放榜，75級分2人王亭尹、張敬。74級分3人陳昱仁、張尉軒、魏致遠。73級分4人楊書涵、蔡騰緯、郭展睿、方冠霖。72級分4人黃煒恩、郭彥廷、程亮勳、謝昀廷。71級分5人郭之筠、張凱柏、莊東承、王瑄、陳品鈞。70級分10人林廷穎、林宜萱、王孜甄、葉韋廷、徐嘉羽、鄭元淳、吳柄葳、曾奕儒、陳冠勳、王子慶。

方一峰指出，西港慶安宮節餘香油錢作為獎掖學子獎金，還闢有急難救助經費供轄內九十六村里信眾申請，主在將千歲爺和媽祖娘娘慈悲愛心轉給需要的信眾，急難救助申請相關辦法洽廟方財務組。