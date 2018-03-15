▲松坂大輔。（圖／取自中日龍隊官網）

日職熱身賽中日龍隊14日出戰西武隊，「平成怪物」松坂大輔先發3局，被打3支安打，5次四死球，共失2分，雖然結果並不理想，但總教練森繁和表示：「他很順利。」也代表松坂將確定進入先發輪值，擔任第6號先發。

松坂昨役共投76球，對於中日隊薄弱的先發投手陣容來說，是一項好消息，尤其他經驗也夠，目前預計他會在4月3日開始的與巨人三連戰中登板，預計5日先發，可望對決台灣好手陽岱鋼。

松坂遇到老隊友投得並不輕鬆，他說：「主要收穫是球數可以投到這個程度，就算讓打者上壘，但我也不想投保送。」

松坂在美日球界累積164勝，的確是球隊最有經驗的先發投手，而他最快球速還有143公里，但控球需要調整，

被問到是否想槍進先發輪值，松坂說：「這是當然的吧，球季中有好、壞的時候也有，一場一場慢慢來。」

