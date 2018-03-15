國際油價走跌 預估下周汽、柴油調降0.1元NOWnews今日新聞 (2018-03-15 10:53)
受到原油庫存與產量續增的影響，國際油價走跌，中油根據浮動油價機制計算預估，下周一（19日）汽、柴油每公升將調降0.1元或不予調整。
美國商用原油庫存與產量持續增加，市場上感到憂心，使得國際油價走跌，但又因為上周末美國鑽油機數在過去7周以來首度下降的因素，抑制跌勢。
截至3月14日新台幣兌美元匯率29.263元，較上周升值約0.05%，指標原油價格7D3B周均價每桶62.17美元，較上周下跌0.24美元，油價依公式計算降幅為0.38％，因此預估下周起汽、柴油每公升應分別調降0.1元或不予調整。
預估若是調降0.1元，92無鉛每公升26.0元、95無鉛每公升27.5元、98無鉛每公升29.5元、超級柴油每公升23.8元。最終調幅，中油公司將於18日中午12點對外宣布。
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