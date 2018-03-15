▲黃文益表示，給新人機會，等於給地方新的發展未來。（圖／黃文益提供）

高雄市議員選舉民進黨初選提名的民調即將登場，積極準備在苓雅、新興、前金區參選的黃文益，昨（14）日發出搶救。他表示，民進黨在這個選區已經長達十二年未提名過新人參選，希望選民們「改變趁這次」，留一席給新人打拚選區新未來的機會，「嘸通放伊孤單」。

黃文益表示，有些法官做久了之後會淪為「恐龍法官」，政壇民代也會一樣出現「恐龍民代」，因此，民代一定要「新陳代謝」，給新人機會，也等於給地方發展的新未來。

他表示，民進黨一直都在鼓勵新世代投入地方議員的選舉，包括已獲民進黨提名的市長參選人陳其邁也經常在鼓勵新人參政，希望能給新人機會。因此，他懇求苓雅、新興、前金區的選民，在這次民進黨提名的競爭中，也能留一席給新人。

黃文益表示，民主政治的可貴，就是在「新人輩出」，可惜，過去十二年來，這個選區都是老面孔。

黃文益在搶救文宣中表示，他在這個選區，己經蹲點服務十二年，他期待這十二年的地方服務，能換得選民手中最溫暖的一票，接到民調電話，就大聲說出「唯一支持黃文益」。

黃文益在近一年來拼初選提名的過程中，可說是最認真的參選人之一，每天勤跑基層，跑遍選區內每個社區角落的大小活動，經常還深入社區與銀髮族共餐，贏得選民稱讚他是「尚介認真的參選人」。

黃文益表示，他出身弱勢的單親家庭，不像其他參選人有「背景及靠山」，但這十二年來，他未曾氣餒，每天都是從清晨走到深夜「一步一腳印」在選區內穿梭，探求民瘼及各項服務，因此，在這個選區內應興應革的事，他瞭若指掌，所以他請大家「放心交給他」，給他機會。