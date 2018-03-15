美學者：要讓霍金具備獲諾貝爾獎條件或許還要等數十億年北京新浪網 (2018-03-15 10:59)
【環球網綜合報導】世界著名物理學家斯蒂芬？霍金14日在英國劍橋的家中去世，享年76歲。《印度時報》3月14日報導表示，霍金一生之中雖然無數榮譽加身，但卻從來沒有獲得過諾貝爾獎，即便他曾提出令世界震驚的「黑洞可以消亡」的理論，也仍與諾獎無緣，這是為什麼？
美國《國家地理》雜誌「自由科學」專欄的作者蒂莫西？費里斯(Timothy Ferris)表示，儘管霍金的「黑洞可以消亡」理論現在已經在理論物理學中被人們廣泛接受，但人們還沒有辦法驗證它。「問題在於人們沒有辦法驗證這一理論。黑洞的壽命太長了，今天的人們無法觀察到它們展開臨死掙扎的狀態。」他說。
他表示，如果可以觀察到黑洞死亡的現象，霍金可能已經獲得了諾貝爾獎。「但是這種情況在數十億年內不會發生，直到第一顆恆星大小的黑洞開始爆炸。」費里斯稱。
據報導，與霍金有相同經歷的，還有在1964年就預言世界上存在希格斯玻色子的彼得？希格斯。直到2013年其研究獲得歐洲核子研究組織驗證后，他才與另一位科學家弗朗索瓦？恩格勒共同獲得諾貝爾獎。(實習編譯：徐曉熠 審稿：譚利婭)
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