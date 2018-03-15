（中央社記者黃雅娟台北2018年3月15日電）美國原油庫存續增，但出現減產跡象，根據中油浮動油價機制預估，19日零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可能調降新台幣0.1元或不調整，實際油價待中油18日中午公布。



以此幅度估算，下週國內各式汽柴油參考零售價格可能分別為，92無鉛汽油每公升26至26.1元、95無鉛汽油每公升27.5至27.6元、98無鉛汽油每公升29.5至29.6元、超級柴油每公升23.8至23.9元。



彭博報導，對於美國供應飆升的擔憂，因需求走強有所緩解，導致油價攀升。不過本週前幾日投資人對美國產油量不斷增加的疑慮，導致國際油價下跌。



中油表示，雖然美國商用原油庫存跟產量續增，不過上週末美國鑽油機數量7週來首次下降，市場出現抑制下跌力道。



根據中油浮動油價機制估算，截至14日止，原油指標7D3B本週均價為每桶62.17美元，較上週下跌0.24美元，新台幣匯率為29.263元，較上週升值1.6分；預估19日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可望不調整，或分別調降新台幣0.1元，實際油價待中油18日中午公布。