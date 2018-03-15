米其林概念股發燒 雲品寒舍摘星奔漲停中央社 (2018-03-15 10:46)
（中央社記者江明晏台北2018年3月15日電）米其林概念股出列，唯一摘下三星的「頤宮」與雲品(2748)同屬雲朗集團，寒舍(2739)旗下喜來登的請客樓奪二星，股價開盤均奔漲停，亞都麗緻(5703)「天香樓」拿一星，股價也展開慶祝行情。
首屆台北米其林指南14日出爐，共有20家餐廳摘星，唯一獲得三星評比的「頤宮」是雲品所屬雲朗集團旗下君品酒店的中餐廳，由於雲朗近年積極評估要將表現較好的事業體併進雲品，「頤宮」奪得米其林三星，對雲品餐飲前景大有助益。
雲品今天股價開盤衝上漲停板新台幣64.3元，但未能鎖住，早盤維持6.5%左右漲幅。
奪得米其林二星則有2家，分別是祥雲龍吟、寒舍旗下台北喜來登飯店的請客樓，一星則有17家餐廳，包括亞都麗緻旗下台北亞都麗緻飯店內的「天香樓」等。
寒舍今天開盤飆上漲停42.45元，但隨後震盪，漲幅維持在5%左右。
亞都麗緻今天股價也展開慶祝行情，漲幅近4%，最高至26.1元。
其他米其林概念股還包括晶華（2707）、國賓（2704）、王品（2727）、乾杯（1269）、雅茗-KY（2726）、漢來美食（1268）等。
此外，能被「米其林餐盤」名單也實屬不易，上市櫃飯店旗下餐飲包括晶華旗下Robins、晶華軒；台北亞都麗緻巴黎廳1930、台北喜來登安東廳、辰園；國賓的A CUT、川菜廳、粵菜廳等均上榜。
而曾經在海外摘星的上市櫃餐飲則包括王品集團在中國大陸的自創品牌「鵝夫人」，就曾獲得上海米其林一星、代理來台的「Putien莆田」也曾在新加坡摘星。(編輯：陳永昌)
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