（中央社記者鍾榮峰台北2018年3月15日電）美股下挫，台股盤中區間震盪，守住11000點大關之上。法人表示，台股市場仍偏多操作，部分題材類股竄起，預期台股短線高檔整理。



全球爆發貿易戰爭的憂慮升高，美國股市全面下跌，其中道瓊指數下挫248.91點。



台股今盤中區間狹幅震盪，仍守住11000點大關之上，5日線約11005點有支撐。



到10時21分，台股加權指數來到11030.73點，小跌8.07點，跌幅0.07%，成交值新台幣498億元。電子股盤中跌0.16%，金融股跌0.2%。



蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電（2330）盤中來到255.5元，小跌0.58%，鴻海（2317）來到93.6元，小漲0.3%，股王大立光（3008）來到3850元，跌2.78%。



主要電子權值股日月光（2311）來到41.95元，跌1.5%。聯發科（2454）盤中來到320.5元，漲2.2%。



金控股國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）在平盤下震盪整理。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股盤中雖然受到美股下挫回檔量縮整理，不過價量結構和外資法人走勢正向，預估今天量能在1100億元左右。



簡伯儀指出，台股市場仍偏多操作，部分題材類股竄起，預期台股短線高檔整理。（編輯：郭萍英）