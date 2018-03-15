新台幣狹幅整理 早盤小升中央社 (2018-03-15 10:33)
（中央社台北2018年3月15日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.245元開盤，升1.2分；10時30分來到29.247元，升1分。
截至10時30分，新台幣兌美元最高29.242元、最低29.250元。
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