林子偉吞2K 熱身賽打擊率剩1成48中央社 (2018-03-15 10:57)
（中央社記者黃巧雯台北15日綜合報導）效力MLB紅襪隊台灣好手林子偉今天在與明尼蘇達雙城隊熱身賽中替補上陣，2打數沒有安打，苦吞2次三振，打擊率跌至1成48。
林子偉在休息2天後，今天再度出賽，但未列先發，6局下接替布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）上場守中外野。
不過，林子偉打擊依舊沒發揮，第7、9局上場兩次打擊都被三振，熱身賽累積出賽15場，27個打數，僅敲出4支安打，打擊率僅剩1成48。另有6次保送，吞下10次三振。
紅襪隊今天第2、3局都有攻勢，2局上先馳得點攻下1分後，3局上莫蘭（Mitch Moreland）揮出陽春砲，終場就以2比1擊敗雙城隊。（編輯：李錫璋）1070315
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