（中央社記者汪淑芬台北15日電）民進黨立法委員鄭寶清今天在立法院交通委員會呼籲交通部，考量花蓮震災後提振觀光，提前讓蘇花改開放大客車通行，交通部長賀陳旦說，不宜以公眾生命做實驗，提前開放。



賀陳旦今天應邀到立法院交通委員會，報告「花蓮0206震災後觀光振興政策」。



鄭寶清說，交通部鼓勵民眾不要開車，多搭大眾運輸，但現在蘇花改只讓小汽車通行，做法和政策相反，花蓮強震後要提振觀光，蘇花改應提前開放讓大客車通行，他建議4月就先試行。



賀陳旦表示，有長隧道的道路，用路人與道路管理人，對混合車流都需要時間適應，大客車承載人數多，在安全前提下，不能拿公眾生命做實驗，蘇花改不宜提前試行開放大客車。



賀陳旦說，蘇花改蘇澳到東澳，2月5日先開放小汽車通行，對環評的承諾就是開放小汽車通行後，3至6個月評估開放大客車通行，過去八卦山隧道和雪山隧道的做法也一樣，交通部會努力以3個月為目標。



民進黨立委李昆澤認同賀陳旦的立場，李昆澤說，安全一定要把持，雪隧是在開放小客車通行一年半後，大客車才通行，民眾雖心急，但交通是逐步檢討開放。（編輯：李亨山）1070315