（中央社巴黎14日綜合外電報導）征服過台北101大樓、外號「蜘蛛人」的法國攀高狂人羅伯特（Alain Robert），年屆55歲依然寶刀未老，今天再度挑戰攀爬大廈，成功征服巴黎187公尺高的道達爾塔。



羅伯特今早試圖攀上Engie大樓，但被保全人員制止，於是轉而挑戰巴黎第4高樓道達爾塔（Tour Total）。



路透社報導，他今天僅用攀岩鞋和石灰粉，花1個多小時就攻頂。這個位在巴黎都會區商業區拉第凡斯（La Defense）的辦公大樓內，許多上班族都成了觀眾，歡呼著看他攀爬48層樓高的外牆。



羅伯特11歲開始他攀高興趣，一生征服全球150座摩天大樓，包括世界第一高樓杜拜的哈里發塔（Burj Khalifa）、台北101大樓、法國艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）和澳洲雪梨歌劇院（Sydney Opera House）。



羅伯特常在未經許可下攀高，也曾多次落網。2008年，他爬上紐約時報（Times）大樓掛上全球暖化的標語，隨後被警方逮捕。



羅伯特說：「我熱愛攀高，這是我生活方式。」「只要我的身體還有能耐，我就會繼續爬下去。」（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070315