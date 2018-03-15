台股盤中區間震盪 11000點大關有守中央社 (2018-03-15 10:44)
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美股下挫，台股盤中區間震盪，守住11000點大關之上。法人表示，台股市場仍偏多操作，部分題材類股竄起，預期台股短線高檔整理。
全球爆發貿易戰爭的憂慮升高，美國股市全面下跌，其中道瓊指數下挫248.91點。
台股今盤中區間狹幅震盪，仍守住11000點大關之上，5日線約11005點有支撐。
到10時21分，台股加權指數來到11030.73點，小跌8.07點，跌幅0.07%，成交值新台幣498億元。電子股盤中跌0.16%，金融股跌0.2%。
蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電盤中來到255.5元，小跌0.58%，鴻海來到93.6元，小漲0.3%，股王大立光來到3850元，跌2.78%。
主要電子權值股日月光來到41.95元，跌1.5%。聯發科盤中來到320.5元，漲2.2%。金控股國泰金、富邦金、中信金在平盤下震盪整理。
國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股盤中雖然受到美股下挫回檔量縮整理，不過價量結構和外資法人走勢正向，預估今天量能在1100億元左右。
簡伯儀指出，台股市場仍偏多操作，部分題材類股竄起，預期台股短線高檔整理。（編輯：郭萍英）1070315
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