（中央社記者鄭崇生華盛頓14日專電）新任白宮首席經濟顧問柯德洛今天說，美國應領導一個大型的貿易夥伴同盟，對抗中國，讓中國知道是他們破壞規則，正是中國的自身作為，才招致美國的強勢回應。



白宮今天宣布，美國財經媒體CNBC評論員柯德洛（Larry Kudlow）接任白宮國家經濟會議主席，而這位曾公開反對美國總統川普課徵鋼鋁關稅的電視名嘴，在人事案底定後，首度於CNBC美股節目「收盤」（closing bell）為自己原先的看法辯解，更在言語上展現對中國強勢的一面。



柯德洛說，他是個不喜歡關稅的人，而他反對川普最早提出不分敵我、無差別的「一籃子關稅」，他說，「你該懲罰敵人，而不是朋友」。



他補充，後來看到川普在鋼鋁關稅豁免加拿大與墨西哥，又說各國可以來談，他感到鬆一口氣。



進入白宮前，柯德洛為自己過去的立場提出說法，在美中貿易上，他則展現與川普的統一陣線。



柯德洛表示，美國應引領組成一大型貿易夥伴聯盟，共同對抗中國，讓中國知道是他們破壞了各種貿易規則，是中國自己的做法才招致美國及其他國家的強勢回應。



70歲的柯德洛認同強勢美元有助美國經濟，他在節目中還說，若保持低利率、鬆綁法規、減少政府開支，並讓美元維持穩健走勢，讓市場有最大空間自由發揮，美國的經濟就會非常好。



美國媒體形容，柯德洛與川普的相似處是都具濃厚個人色彩的電視人性格，而他在節目中講述對經濟的看法，不斷以各種手勢輔助說明。



2007年全球金融危機前夕，柯德洛曾說，美國不會陷入衰退。（編輯：紀錦玲）1070315