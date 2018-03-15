高雄港魚貨買賣糾紛砸車恐嚇 警逮嫌法辦中央社 (2018-03-15 10:40)
（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄港務警察總隊今天表示，陳姓男子因魚貨買賣及報關糾紛，利用通信軟體糾集17歲少年等多名男子砸車恐嚇貨主，囂張行徑讓員警搖頭，全力追緝共犯。
警政署高雄港務警察總隊今天表示，陳男等人受綽號「阿寶」男子之託，11日糾眾10多人分乘多輛租借自小客車，分持棍棒衝進高雄港第17號碼頭，攻擊停置在高金航運公司專用碼頭前搬卸魚貨的大貨車。
多人持棍棒與堆高機攻擊這輛大貨車，造成擋風玻璃及車身嚴重毀壞，高雄港務警察總隊與高雄市警察局苓雅分局獲報，趕往現場當場逮捕陳男等4人，起獲鐵棍、短棒球棍及木棍等。
警方表示，陳男等人除了涉嫌持棍棒砸毀大貨車，還恐嚇工人不能搬運魚貨及傾倒貨物，更駕駛堆高機刺穿大貨車的車體。
警方初步調查，攻擊案起因為魚貨買賣及報關等利益糾紛，陳男等人在高雄港區內從事不法暴力犯罪，行徑囂張，持續追緝幕後唆使犯罪不法首謀及現場逃逸共犯。
警方偵詢後，全案先依涉犯恐嚇及毀損等罪嫌，分別移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，其中主嫌陳男以新台幣5萬元交保。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070315
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