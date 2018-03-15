【財訊快報劉居全報導】美系外資在最新出爐的報告中表示，基於藍光LED價格下滑及新業務進展緩慢等因素，決定調降晶電( 2448 )評等，由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由49.6元下修至40元。



美系外資表示，隨著LED晶片產能增加7-10%(去年中國新增100-150台MOCVD），LED晶片( 3030 )去年12月價格下跌5-10%，今年前兩個月再跌5-10%，美系外資拜訪中國LED供應商在3月及第二季度在一般照明及顯示器的定價仍很具競爭力，將會給台灣同行施加壓力，包括晶電。



美系外資預估藍光LED對晶電去年營收占比約70%，獲利占比約37%，不過今年預估LED價格將年下滑20%，而藍光LED獲利將年下滑32%。

除價格下滑因素，美系外資預估晶電新事業進度較預期緩慢，同時預估今年營業利益率將年下滑2個百分點至7.8%；決定調降晶電評等及目標價至40元，預估股價仍有20%的下跌空間。





