【環球網報導？記者？朱夢穎】據美國《華盛頓郵報》14日消息，美國海軍官方消息稱，一架海軍F/A-18「超級大黃蜂」噴氣式戰鬥機當日在佛羅里達州基韋斯特附近海域墜毀后，機上兩名飛行員送院治療後身亡。

美海軍方面消息稱，F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機當日下午4時30分左右墜毀，救援人員隨後在水中將機上兩名飛行員救出並送院治療。隨後，海軍航空兵方面發佈推文表示：「更新:？我們很遺憾地報告,？兩名飛行員已被宣布死亡。他們的家人都在祈禱。」

報導稱，美國海軍方面表示，墜機事件發生在訓練飛行期間，事故原因正在調查。根據此前媒體報導，有目擊者表示，戰鬥機在空中起火，隨後墜毀。