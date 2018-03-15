中新網3月15日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，3月12日，義大利衛生執法部門在全國範圍內對適齡兒童接種疫苗情況進行檢查，多地兒童因未按時接種疫苗，被拒絕進入幼兒園和託兒所。2月下旬，義大利衛生部曾發佈通告，凡3月10日前未按規定接種育苗的適齡兒童，將禁止進入幼兒園和託兒所。

據報導，當地時間3月12日，義大利衛生部敦促衛生執法部門，開始在全國範圍內對適齡兒童接種疫苗情況進行檢查。檢查首日，很多送孩子的家長，被堵在了幼兒園和託兒所門衛外，因子女未按規定接種育苗，只好將孩子重新領回家中。

據報導，檢查當天，義大利撒丁島卡利亞里省40名幼兒，米蘭地區4名兒童，以及拉齊奧、阿布魯佐、托斯卡納、威尼托等地區多名兒童，因未按時接種或已預約接種疫苗，被拒絕進入幼兒園和託兒所。

2017年7月，義大利正式頒布實施《疫苗法》法。《疫苗法》規定，義大利幼兒園、託兒所、小學、中學的適齡兒童和學生，必須強制接種衛生部規定的10種疫苗，確保適齡兒童和學生的健康成長。

據悉，《疫苗法》規定的10種強制性接種疫苗主要包括：脊髄灰質炎疫苗、白喉疫苗、破傷風疫苗、乙肝疫苗、百日咳疫苗、B型流感嗜血桿菌疫苗、麻疹疫苗、風疹疫苗、流行性腮腺炎疫苗和水痘疫苗等。國家醫療服務機構將免費為適齡兒童和學生接種。

根據衛生部的統計資料，截止到目前，義大利至少有56萬適齡兒童和學生，尚未按法律規定接種全部強制性疫苗，6歲及以下未接5種以上疫苗的兒童，達30000餘人。

2017年，義大利麻疹感染疫情是歐洲最嚴重的國家之一，感染患者達到了5006人；2018年1月，義大利麻疹感染患者再增164人，並已造成2人死亡。嚴重的疫情蔓延迫使當局，不得不進一步加大對疫苗接種的強制措施。

鑒於社會對強制性接種疫苗的抵觸情緒，義大利衛生部曾發文規定，6歲以下兒童，3月10日未接種或已預約接種疫苗者，將禁止進入託兒所和幼兒園。

義大利衛生部長貝阿特里斯 洛倫津強調，推行強制性疫苗接種，是對適齡兒童和學生的成長和健康負責。希望學校、託兒所和幼兒園積極配合疫苗接種的檢查工作，並敦促適齡兒童和學生的成長，儘快為孩子接種疫苗。(博源)