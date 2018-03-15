原標題：日本首相安倍晉三壓力山大 身體狀況或出現異常

人民網東京3月15日電（許永新）近日，日本首相安倍晉三再傳身體狀況不好的消息。據日本《日刊現代》報導，安倍看起來臉色不太好，通過電視畫面不容易看出來，如果靠近看就會發現他的臉有些浮腫，眼窩凹陷，一點精神都沒有。13日他去看牙醫，治療了有一個多小時。

安倍晉三感覺壓力山大

他的身體狀況有可能很不好，12、13日兩天連續在傍晚6點多回家。政界有人猜測稱「可能是叫來主治醫師進行治療」。

安倍身體狀況惡化，其原因無疑是精神壓力過大。據認為，安倍內閣總辭職已經開始了倒計時，精神壓力之大便可想而知。此前只要安倍有精神壓力，他的身體狀況馬上就會惡化。周圍人擔心的就是他舊病復發。

一名政界有關人士稱「如果安倍不能緩解精神壓力，他的老病『潰瘍性結腸炎』就很容易復發。安倍本人曾透露稱，小時候只要有考試，病情就會復發。癥狀惡化時，就會不斷便血與腹瀉，一天要去10至20次廁所才行。周圍人擔心的是，潰瘍性結腸炎的特效藥『美沙拉秦』會不會不起作用了」。

多虧在野黨拒絕國會審議

目前，給安倍帶來精神壓力的是「首相夫人安倍昭惠」、「國會審議」、「支持率」三個原因，周圍人對這三個原因都感到很緊張。

據一名首相官邸的消息靈通人士介紹，由於安倍昭惠是引發森友學園問題的根源，她的存在本身就成為一種精神壓力。不過好像安倍昭惠現在並不在家裡，因此安倍目前還不會感受到多數精神壓力。對安倍來說，受到在野黨攻擊的國會審議也是極大的精神壓力。每年通常國會快要結束時的6月，其身體狀況都會不好。而這次，幸虧當下在野黨拒絕國會的審議工作，他內心肯定會很高興。如果重新開始審議的話，他的身體狀況一定會進一步惡化。但最讓他沒有辦法的是支持率的問題。小心謹慎的安倍特別在乎民眾對他的評價。如果支持率降到30%多的時候，其心情想必一下子就會變得不好起來。

他的身體狀況能不能撐得住？如果舊病復發，就有可能再次出現第一次上台時丟下政府不管而辭職的情況。