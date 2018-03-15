【環球網綜合報導】隨著美國總統特朗普繼續推行頗受爭議的貿易政策，一些經濟學家對此也表現出擔憂。據英國路透社3月14日報導，路透社日前採訪了20多位對特朗普的其它經濟政策持支持態度的金融專家，結果顯示，即使是這些人也擔心這些貿易保護主義措施可能會有損美國經濟的增長。

美國俄克拉荷馬大學的金融學教授威廉？麥金森(William Megginson)說：「幾乎很難想像一個受過教育的、商業友好型政治家在2018年會回歸保護主義，但是特朗普對關稅的擁抱顯示，國際貿易和投資將會處於非常黯淡的一段時期。」

在路透社所作的這項調查中，麥金森給特朗普的減稅和去除管製做出的努力評了滿分成績10分。

麥金森說，雖然特朗普政策「總的來說一直有利於(美國)發展」，但是特朗普上周決定對進口鋼鐵和鋁分別加征25%和10%的關稅是「特朗普政府迄今為止走出的最愚蠢的一步」。

報導說，美國的關稅政策以及未來可能出現的更多貿易保護主義威脅已經引起了經濟學家的廣泛譴責。例如，美國哈佛大學的達尼？羅德里克認為，關稅政策本身是無足輕重的，但在如今全球化世界背景下的關稅政策可能會比美國前總統羅納德？里根施加的全面限制政策更具有破壞性。

在給特朗普其他經濟政策做出好評的30位金融專家中，只有少數幾位對關稅政策給予溫和的支持。美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院教授瑪喬麗？鮑德溫說：「對這些政策更加公平的評估是，把這些政策視為可以討價還價的手段而非重大的貿易政策長期改變。」鮑德溫給特朗普的關稅政策評了剛合格的分數——6分。

路透社報導說，在特朗普正按照其競選承諾行事之際，即使極力支持特朗普政策的人也普遍不喜歡關稅政策這個事實是值得注意的。外界曾認為，由前經濟顧問加里？科恩帶領的商業友好型經濟顧問團隊會阻止特朗普履行其競選時承諾。科恩在上周特朗普宣布關稅政策后已提出辭職。(實習編譯：劉磊 審稿：譚利婭)