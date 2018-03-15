法國將以「濫用商業慣例」為由起訴谷歌和蘋果北京新浪網 (2018-03-15 10:39)
新華社巴黎３月１４日電（記者徐甜）法國經濟部長布魯諾·勒梅爾１４日宣布，法國將以「對法國本土創業公司濫用商業慣例」為由起訴谷歌和蘋果公司。
勒梅爾當天在接受法國媒體採訪時表示，法國政府準備將向巴黎商事法院起訴這兩家公司，對它們的違規交易操作提出指控，原因是其向法國創業公司和軟體開發者強加合同條款。
勒梅爾說，法國開發移動應用程序的高科技創業公司，在將自己的產品投放在蘋果和谷歌的應用商店Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ時，為能被用戶檢索到，被迫接受兩家公司的強制定價。勒梅爾認為，這種做法「不可接受」。
據悉，法國競爭、消費及反欺詐總局將代表法國經濟部出面起訴，要求兩家公司停止相關做法，並罰款２００萬歐元。
分析人士指出，法國經濟部長這一表態，恰逢美國對歐盟鋼鋁製品徵收高關稅，此舉或增加歐美髮生貿易戰的風險。
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