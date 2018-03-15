【鉅亨網新聞中心】經歷了2月上旬的下挫，接著又有川普祭出貿易保護政策，然後是Gary Cohn及Rex Tillerson相繼掛冠而去，盤旋在金融市場的動盪與利空不斷，加上又有一大群近似恐嚇的悲觀訴求，不過，美股仍強健有力。到目前為止，美國6大指數有半數創新高，包括Nasdaq創下7637.27的新高紀錄，Nasdaq100也到7186.09，費城半導體指數也到1464.61，都是新的里程碑。而代表美國前5大市值企業，市值排名又出現新變化，威力最強大的是Amazon不停地奔馳，創了1617.54的新天價，市值達7830.67億美元和排名第二的Alphabet相差不到100億美元，看起來Amazon有竄升當老二的機會。



今年蘋果力道減弱，但蘋果股價這一波殺回150.3美元，立即又創183.5美元的歴史新天價，市值也到9310.69億美元，正朝著1兆美元邁進。第四大的微軟漲到97.24美元，市值7487.27億美元，代表美國前四大市值企業都超過7000億美元。騰訊的5616億美元第5，FB5283億美元第6，然後是巴菲特的柏克夏A股，第8是阿里巴巴的4825億美元。



除了這前八大，這一波最飆的個股是Netflix，股價創333.98美元的歷史天價，另一個是川普駁回Avgo對高通的併購交易，看起來高通已成Intel的囊中物，最近Intel由31.7大漲到53.78美元，市值2510.45億美元，比台積電又多出200億美元。



大型科技股仍繼續奔馳，這代表美股仍在調整，不是全面崩跌的大回檔！





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