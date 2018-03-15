【環球網報導 記者 馬麗】隨著「森友學院」相關文件篡改問題得到證實，日本副首相兼財相麻生太郎被推向風口浪尖，但即使一再被民眾要求引咎辭職，他仍重申「不會辭職」。內閣官房長官菅義偉也在記者會上強調麻生將繼續任職。在背後力挺他的還有首相安倍晉三。日本共同社稱，雖然將承擔輿論反對長期化的風險，但其中緣由在於如果讓麻生辭職，安倍就將失去「堤防」而成為批評言論的攻擊對象。在進退維谷的情況下，執政黨內部預見政府凝聚力下降，影響還波及修憲討論和安倍有望連續三次當選的自民黨總裁選舉。

據報導，有官邸消息人士不安地表示，身為前首相且擔任財務相超過5年的麻生如果辭職，「對曝出醜聞的財務省將失去掌控，危機管理上反而更危險」。也有自民黨幹部擔心「麻生如果辭職，在野黨的批評將集中到首相身上」。

不過，麻生在記者會上的態度也可能降低政府聲望。一名前閣僚稱：「直爽粗魯的腔調是麻生的風格，但不見反省之色。」

顯然，文件篡改問題也將為安倍力爭推進的修憲討論蒙上陰影。報導稱，如果考慮到需要朝野政黨廣泛讚同的國會提議修憲和之後的國民投票，在政府信用產生動搖的情況下實現修憲幾乎沒希望。明年春季將舉行統一地方選舉，夏季還有參院選舉。安倍出身派系細田派的議員也透露稱：「如果被認為當不了『選舉的招牌』，第三次當選就會變難。」