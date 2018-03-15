【鉅亨網編譯黃意文】

根據多位特斯拉前任和現任員工的資訊，該公司製造的零件和電動汽車，缺陷率比例極高，因此位於加州 Fremont 的工廠，需要承擔更多的重做和修理工作，導致生產成本上升以及生產速度下降。

特斯拉的 Model 3 車款一直深陷製造瓶頸，不斷下修生產目標，執行長馬斯克曾在去年 7 月表示，特斯拉可能會在去年底前，達成每個月製造 2 萬台 Model 3 的目標，但此目標目前被降為在 3 月底前，每月生產 2500 台，而 6 月底前，可望達成每月生產 5000 台的目標。目前約有 40 萬人預定 Model 3 車款。

據一位現任特斯拉工程師估計，在 Fremont 工廠生產或收到的零件中，有 40％需要重做，該工程師表示，對零件的重新檢視和製造，導致 Model 3 的生產瓶頸。另一位 Fremont 工廠的員工表示，生產的缺陷率非常高，因此很難達到生產目標，而無法達成目標數字，使員工的士氣受損。

受此消息衝擊，週三 (14 日) 特斯拉股價是大跌 4.45% 以每股 326.63 美元作收，長黑跌破所有均線。

特斯拉股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

特斯拉員工指出，為了處理這些因缺陷而未交貨的零件和車輛，公司將服務中心的工程師團隊以及車輛整新翻修的技術人員，調派至 Fremont 工廠，以協助他們完成重工和修繕的作業。

這些員工還表示，有時特斯拉甚至會採取不尋常的措施，將有缺陷或損壞的零件寄送至加州的 Lathrop 的整新工廠，此工廠距離 Fremont 約 50 哩，而不是直接在工廠修理這些問題零件。

特斯拉則堅決否認其整新翻修的團隊協助進行重工作業，發言人表示：「我們的翻新團隊不會『重做』汽車」，員工可能混淆重工和整新翻修，公司還表示，每輛車都經過嚴格的品質控管，包含 500 多次檢查和測試。

Mag Consulting 的精益生產專家 Matt Girvan 指出，過高的缺陷率會導致原料的浪費，而重工則是大幅拖累生產速度，將使公司的利潤受損。

整新翻修 (remanufacturing) 和重工 (rework)

一般來說，參與整新翻修的工程師將評估和翻修二手車零件，使其狀況與新零件一樣好，經整新的零件通常會使用於經認證的二手車輛或等待維修中的車輛。而重工則是從頭開始重新製造零件。

雖然大多數汽車公司都會在一定程度上進行整新翻修工程，但他們大部分將這部分外包給其他廠商，或者留給零件供應商處理。但特斯拉與大多數其他汽車製造商不同，它們生產採取「垂直整合」，同時擁有並經營經銷商、服務中心和工廠。

波士頓諮詢集團在資深合夥人 Xavier Mosquet 指出，目前並沒有一個具規模的供應商網絡，可以為特斯拉進行零件翻修，或是生產特斯拉需要的零件，基於這些理由，特斯拉擁有自己的整新翻修團隊並不奇怪。