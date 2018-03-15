桃園農業博覽會將登場 推農博小旅行旅遊經 (2018-03-15 09:10)
【旅遊經 洪書瑱報導】
「2018桃園農業博覽會」即將於4月4日在新屋氣象站旁開園，展期40天直至5月13日，博覽會將規劃6大主題分區，包括智慧科技專區、特色產業專區、文創藝術專區、在地生活專區、多元文化專區、環境永續專區及25項主題展館。為了邀請民眾前往感受桃園繽紛城市的彩度，串起農博會場周圍特色景點，以「嬉遊桃園．品味農博」為主題打造桃園特色的觀光旅遊，推出了農業博覽會小旅行，依內容規劃了3大主題、9條小旅行的行程！
為讓遊客藉由農博看見桃園的「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」等六大特色，農業博覽會小旅行串結了特色生態旅遊路線，盤點開發潛力景點與企業產業議題特色結合，遊程包含茶園農場參訪、文青散步、古道祕境漫遊、觀光工廠、DIY手作體驗等，在體驗保存傳統文化的同時，也不斷尋求文化的創新，希望到桃園旅遊的同時，也能感受桃園的萬千面貌。
為了推廣桃園市觀光及桃園農業博覽會，主辦單位推出3大主題、9條精彩小旅行──
※.主題1、適合情侶相約共遊的-「好甜蜜」：
※.主題2、尋求好運旺旺來的-「好運氣」：
※.主題3、桃園獨特私房秘境的-「好稀奇」：
9大主題小旅行不僅民眾自行報名參加，也開放學校、社區、企業等團體報名，不限平假日都可包團出遊。相關訊息請至桃園農業博覽會官網(https://agriexpo.tycg.gov.tw/)或2018農博小旅行粉絲頁、桃園自在遊主題網頁(http://www.funtaoyuan.com.tw/C/tw/home)查詢！
圖片：桃園市政府提供
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