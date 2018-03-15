



【旅遊經 洪書瑱報導】

「2018桃園農業博覽會」即將於4月4日在新屋氣象站旁開園，展期40天直至5月13日，博覽會將規劃6大主題分區，包括智慧科技專區、特色產業專區、文創藝術專區、在地生活專區、多元文化專區、環境永續專區及25項主題展館。為了邀請民眾前往感受桃園繽紛城市的彩度，串起農博會場周圍特色景點，以「嬉遊桃園．品味農博」為主題打造桃園特色的觀光旅遊，推出了農業博覽會小旅行，依內容規劃了3大主題、9條小旅行的行程！



為讓遊客藉由農博看見桃園的「循環經濟」、「地景藝術」、「綠色生活」、「科技農業」等六大特色，農業博覽會小旅行串結了特色生態旅遊路線，盤點開發潛力景點與企業產業議題特色結合，遊程包含茶園農場參訪、文青散步、古道祕境漫遊、觀光工廠、DIY手作體驗等，在體驗保存傳統文化的同時，也不斷尋求文化的創新，希望到桃園旅遊的同時，也能感受桃園的萬千面貌。







為了推廣桃園市觀光及桃園農業博覽會，主辦單位推出3大主題、9條精彩小旅行──

※.主題1、適合情侶相約共遊的-「好甜蜜」：



愛情鐘塔(一日遊)：環繞蔚藍海天，在白如雪的純淨白沙岬燈塔下，敲響愛情鐘聲，見證牽手到永遠的浪漫。 甜蜜德意(一日遊)：前往情人最愛的巧克力共和國，領略巧克力的魔法，甜蜜蜜直上心頭，並在專業解說人員帶領探訪八德埤塘生態公園，悠遊桃園千塘之鄉的縮影。 桐花古道(一日遊)：在浪漫氛圍下，一同與情人漫步於以傳統砌石工法修築的百年桐花步道「保甲古道」，彷若白雪的桐花片片飄落，時光悄悄流動。

※.主題2、尋求好運旺旺來的-「好運氣」：



好神保庇(一日遊)：走訪帶來福氣、庇佑地方的土地公文化館，體驗台灣早期的常民生活及土地公文化。 古剎潮音(一日遊)：參觀百年三級古蹟古剎齋明寺，具有禪寺風雅寧靜之美，由觀音菩薩庇護的佛寺富歷史意涵，也帶來心靈沉靜。 品老茶趣(一日遊)：由大溪老茶廠揭開百年茶香餘韻，沏茶的趣味過程沖掉壞運氣，泡出美好的味覺新體驗。

※.主題3、桃園獨特私房秘境的-「好稀奇」：



珍愛藻礁(一日遊)：在專業環教老師的帶領下，認識目前保存最完整日治初期燈塔，在海上長城-千年藻礁和菟葵、酋婦蟹捉迷藏。 沙丘機器人(二日遊)：第一天前進探索大自然奧秘的台版撒哈啦沙漠「草漯沙丘」，在愛情鐘塔許下百年誓言；第二天在祥儀機器人夢工廠及南僑觀光工廠體驗DIY的樂趣，吃喝玩樂通通有。 慈湖吊橋行(二日遊)：首先探訪全台最長的懸索橋「新溪口吊橋」，見識大漢溪與群山環抱的壯觀風景、遊覽後慈湖秘境，揭開塵封半世紀的秘境管制區，參觀保留原始生態風貌、防空隧道、戰時五院辦公室；第二天在福源茶場-茶裏王的產地體驗揉茶、磨茶的樂趣，在源友咖啡文化館透過導覽、接觸及品嚐咖啡滿足五感體驗，瞭解咖啡文化等。

9大主題小旅行不僅民眾自行報名參加，也開放學校、社區、企業等團體報名，不限平假日都可包團出遊。相關訊息請至桃園農業博覽會官網(https://agriexpo.tycg.gov.tw/)或2018農博小旅行粉絲頁、桃園自在遊主題網頁(http://www.funtaoyuan.com.tw/C/tw/home)查詢！

圖片：桃園市政府提供