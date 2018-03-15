台北探索館首次舉辦花藝展

【旅遊經 洪書瑱報導】



位於台北市政府的「台北探索館」，臺北市觀光傳播局策劃了「華之盛采」花藝特展，於昨(14）日開展，相關活動分為二梯次，第一梯次為3月14至18日，第二梯次為3月20至24日，共60件插花作品，相關特展除了一樓以高達兩公尺的巨型插花作品，讓觀眾感受杜鵑花浪漫的氛圍外，二樓展廳更以杜鵑花及其它花朵為主軸，邀請民眾免費參觀與體驗！





運用杜鵑花、油柑、玫瑰等花卉展現春天溫柔的氣息

這是台北探索館開館以來首次舉辦的花藝展覽，活動期間分為兩梯次共展出60件插花藝術作品，每個作品皆以古今歌詠四季的詩詞為題，並於市府大樓1樓西大門展出高兩公尺巨型插花作品，邀請大家來欣賞中華花藝的美麗與浪漫。





觀傳局長陳思宇(右)感謝中華花藝王愛珠老師的花藝作品為市府大廳帶來春天氣息

台北市政府觀光傳播局局長陳思宇表示，本次花藝特展特別於白色情人節3月14日展開，是台北探索館開館以來首次舉辦的花藝展覽，配合今年臺北杜鵑花季的到來，特別加入臺北市市花杜鵑花為花藝元素，感謝與中華花藝王愛珠老師合作，透過老師的匠心巧手，讓市府也能充滿花朵的繽紛色彩與香味。搭配此次花藝特展，觀傳局更特別安排花藝體驗課程及插花示範講座。

一般大眾對於「花藝」印象，通常會率先想到的都是歐式的西洋花藝或是日本插花流派，但事實上插花是中華文化優美藝術的結晶，距今已有超過1,500年的歷史了。此次的花藝展覽以詩詞詮釋花藝作品、以六大花器呈現，並以「華之盛采」為名，「華」其實是花的古字，「采」指的則是茂盛繁多之意，除了強調春天百花齊放的感覺，更是想傳達出中華花藝融合傳統古典文化為內涵的表現手法，展現四時的繁花美景。

「華之盛采」花藝展，整體展場規劃為春、夏、秋、冬四個區域，除了直接表現花的色彩、香味、形狀與姿態，更藉花寄情的表徵，展現花朵自然率性之眞。活動期間將規劃大家體驗等活動，分別於3月18日舉辦免費花藝體驗課、3月23日舉辦免費插花示範講座，皆邀請專業插花教師指導，民眾可報名參加。活動期間每日9時至17時開館，提醒民眾3/17、3/19休館，及展場內禁止拍照，並禁止攜帶飲食、寵物及長柄傘或其他危險物品進入。相關資料可至台北探索館網站(http://discovery.gov.taipei/)查詢。

圖片：台北市政府觀光傳播局提供