【旅遊經 洪書瑱報導】



晶華麗晶酒店集團與英國洲際國際酒店集團(IHG; InterContinental Hotels Group)成立合資公司—Regent Hospitality Worldwide, Inc. (RHW)，負責經營開發麗晶酒店(Regent Hotels & Resorts) 在台灣以外地區的全球性業務，而晶華與洲際酒店集團合作，也將成就並壯大麗晶這塊品牌，並在國際間加速的擴張速度與版圖，其中還公布重大訊息──「晶華麗晶」將重返香港，香港洲際酒店將重新整修，並更名「香港麗晶酒店」於2021年再開幕迎賓。

英國洲際國際酒店集團IHG旗下擁有5,300家酒店，在全球已超過100個國家營運，總客房數將近80萬間，品牌包括有InterContinental、Kimpton、Indigo…等，而IHG Rewards Club會員人數超過一億人。IHG看到了觀光酒店市場對於頂級奢華服務的需求，麗晶是一個聞名全球的頂級品牌，有著無限的潛力與動能，決議注入豐沛的人力與物力資源，與麗晶攜手再創造傳奇。





台北晶華酒店外觀原香港麗晶酒店於1980年開幕，2001年更名為香港洲際酒店

雙方在進行簽約的同時也對外宣布，位於香港九龍尖沙咀、坐擁維多利亞港無敵海景的洲際酒店 InterContinental Hong Kong (原香港麗晶酒店於1980年開幕，2001年更名為香港洲際酒店)，即將耗資重金進行全面性的大規模裝修，將重新再更名回「香港麗晶酒店」，並打造成全球旗艦店，並訂於2021年開幕迎賓，行動代表著麗晶品牌將重返香港，而「晶華麗晶」也將在各大國際城市以及度假勝地持續插旗並開拓版圖！

而晶華麗晶將持續在台深耕，旗下營運據點插旗日於北京、柏林、重慶、黑山港、新加坡、臺北等六個國家，包括麗晶(Regent Hotels & Resorts)、晶英(Silks Place)、以及捷絲旅 (Just Sleep)三個品牌共十八間酒店，並設有八間館外餐廳，其中臺灣擁有五間酒店，捷絲旅則在臺灣各地有七個據點。而現有營運中的麗晶酒店也將加入IHG的全球旅館訂房系統，透過相關業務與行銷網絡、會員回饋等，期更全面性提升各酒店的住房業績與獲利成果。

新成立的合資公司Regent Hospitality Worldwide, Inc. (RHW) 由晶華麗晶酒店集團董事長潘思亮擔任，他表示：「2010年買下Regent之後，集團一直致力於保有品牌獨特且非凡的DNA、光大它在全球頂級奢華酒店業界的領導地位，IHG和我們一樣尊崇這個品牌，並擁有相同的願景，雙方會共同確保Regent未來的成功，盡全力讓這個品牌再創榮耀高峰，把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的帶給世界。」

圖片：晶華麗晶酒店集團提供