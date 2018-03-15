



【旅遊經 李昭頤報導】







準備好機票行李，朝著夢想之地出發吧！(圖片提供/旅遊經)

還在煩惱留遊學回國的機票、行程，又或寒暑假要出去玩的行程嗎？別擔心，下面整理出一系列青年學子出國旅遊/遊學精選，讓您能以最快、最實惠價格、最省事方式來實踐壯遊之夢！







前往歐美國家體驗留學的同時，不妨來場浪漫的深度旅遊！(圖片提供/旅遊經)青年旅遊金展旅行社指出，為了提供青年學生正確、實用的旅遊服務，透過與全球最大的學生旅行社STA Travel國際青年旅遊組織合作，成為STA台灣總代理，引進各項與青年旅遊相關產品，藉由此網站達到旅遊教育的功能學生只要持有國際學生證即可上線訂票，並可享受比市價便宜 1-3 成的價格！STA Travel 學生青年旅遊網除了可直接上網申請國際學生證、青年旅館證、國際青年證、國際教師證，同時也提供訂票訂房的資訊，只要透過連結就能查詢歐美紐澳各聯營火車等票價；此外還包含機票、LOCAL TOUR、跨國火車票、博物館門票、火車票、半自助及遊學等服務，讓學生能以優惠價格及專業服務一次搞定，出國旅遊更加輕鬆簡單！而今年更是釋出不少cp值高的機票、行程以及各種優惠活動，如歐洲學生單程機票11400元起，購買長程學生機票還送國際學生證；此外有些學生機票還享有40公斤以上的免費行李托運，讓您省時省事又省錢。與三五好友一同出遊，分享旅途的美好。(圖片提供/旅遊經)環球旅行社推出分齡遊學，針對不同年齡族群規劃合宜留遊學行程，包含語言課程、活動學習、課外旅遊，增長見聞又可開眼界，包含英國倫敦、美國加州、澳洲、紐西蘭等多所大學遊學營、另有長天數包含78天營隊，滿足各種需求。

除了歐美體系，台灣遊學團也有越來越多人選擇到菲律賓充電，杜威遊學團推出青少年英語遊學團、陽光沙灘英語學習營、暑假英語學習營，營隊從3周～6周都有，讓想要學習英語進修又想體驗島嶼生活的朋友，有了另一個選擇。

馬上迎來暑假，想知道更多相關留遊學訊息或課程，請洽上述旅行社。