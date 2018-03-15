【旅遊經 黃子芸報導】

「勸君更進一杯酒，西出陽關無故人」，在多數人心中，大陸新疆可能還停留在巍巍天山或荒茫大漠上、停留在一曲羌笛或幾聲胡笳的淒美音色裡，而讓到訪新疆旅人最為讚嘆的是當地沿途奇特風景與獨特的異域風情。

2018年海旅會以「全域旅遊」為宣傳主題，而新疆正乘全域旅遊之東風，成為超熱門旅遊地區，烏魯木齊將整合資源、融合產業、建立共用的全域旅遊發展新格局正在形成中，朝向成為新疆全域旅遊示範區的目標前進。







在新疆首府烏魯木齊可以體驗多元民族色彩與豐富美食等。（圖片提供／旅遊經）

烏魯木齊是新疆自治區的首府也是少數民族聚居區，市區內的建築、人文充滿異國風情，街頭小吃網羅維吾爾族式、蒙古族式或清真式等美食隨處可見。在烏魯木齊除了遊覽紅山公園與國際大巴扎等還有天山天池，該景區於2017年正式啟動「天山天池+」全域旅遊活動並公布38項旅遊活動與29項新開發旅遊項目等，其中旅遊活動包含新疆天山天池武林大會、新疆阜康天池國際音樂節、登山賽與2017年核心旅遊活動－新疆天山天池冰雪風情節等；新開發旅遊項目則有博格達特色小鎮、康養特色小鎮、天池盛典、五江天山天池國際溫泉度假區等陸續對海內外旅客開放。

烏魯木齊的天山天池，湖水剔透如玉、四周群山環抱，風景猶如仙境般美麗。（圖片提供／旅遊經）

北疆的喀納斯景區也因應冬季，按照「空間全域、產業全域、受眾全域」的理念，著力落實基礎建設，並加強冬季旅遊產品的開發、優化服務水平與綜合管理，全力推進全域旅遊建設。喀納斯景區經過連續多年的推廣和開發，喀納斯冬季旅遊正展現出前所未有的魅力，2017年喀納斯景區把冬季旅遊作為旅遊業轉型的主攻方向，不斷開發更多新產品。

北疆喀納斯被稱為「神的後花園」，景區內的月亮灣因自然因素而呈現出瑰麗多變的色彩。（圖片提供／旅遊經）

而南疆阿拉爾市因擁有大陸第1大沙漠－塔克拉瑪干沙漠舉辦首屆沙漠越野汽車拉力賽，萬年沉寂的大漠，因拉力賽而扭轉了人們對它的印象。阿拉爾市的全域旅遊策略也帶領更多旅客認識周邊的塔里木河、托木爾峰以及生態農業觀光等，優質的資源為阿拉爾市旅遊產業的發展奠定了良好基礎。



2017年阿拉爾市旅遊產業以「四地五城」（塔里木河起源地、絲綢之路必經地、昆崗文化發掘地、三五九旅傳承地；紡織服裝產業城、精細石油化工城、綠色食品加工城、大學科技轉化城、旅遊休閒養老城）為方向，圍繞塔里木旅遊圈，把阿拉爾市建成絲綢之路文化和民族風情旅遊目的地之一。



南疆塔克拉瑪干沙漠是大陸第1大沙漠，置身於此能感受到沙漠的無邊無際。（圖片提供／旅遊經）

另外阿拉爾市也運用四大平原水庫、原始胡楊林等獨特自然資源與厚重的軍墾文化，充分發揮現代農業生產的優勢，打造塔河源、南疆特色苗木基地及三五九旅屯墾紀念館等具有地域特色的旅遊景點；節慶活動則有紅棗文化節、梨花節、荷花節等有區域影響力的活動。更多大陸旅遊資訊，請至海旅會美麗中華粉絲團查詢。



