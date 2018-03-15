F-Secure Total芬-安全跨平台全方位安全軟體在台上市 多重防毒引擎與最新Wi-Fi防護 確保網路與隱私安全



(中央社訊息服務20180315 10:08:17)全球網路安全供應商 — 芬-安全F-Secure，今日在台推出「F-Secure Total芬-安全跨平台全方位安全軟體」，多重防毒引擎與最新Wi-Fi防護 確保網路與隱私安全。全新VPN虛擬網路多達28個虛擬網路位置可供選擇連線，無論出差或旅遊，讓您在受限制區域存取被阻擋的網站；使用Wi-Fi時將連線加密，不被駭客竊取您的資料；並且可在網路上保持隱身，全面防護您的個人資訊與隱私安全。



芬-安全F-Secure台灣總代理湛揚科技表示：「用戶都知道網路上存在風險，但不理解實際的威脅，芬-安全提供整合的網路與隱私安全保護，讓用戶安心享受線上生活，不必擔心如勒索感染或向駭客公開他們的密碼。『F-Secure Total芬-安全跨平台全方位安全軟體』結合了網路安全和FREEDOME VPN隱私安全，為您提供了所有裝置的完整安全和隱私。」



F-Secure Total芬-安全跨平台全方位安全軟體六大防護優勢病毒和網路防護：保障裝置安全，免於病毒、勒索軟體、間諜軟體、木馬程式和危險網站的威脅。線上金融交易安全：使用網路購物及銀行交易時提供安全防護，保護金融帳號、密碼或信用卡交易安全。VPN 虛擬專用網路：在網路上保持隱身，沒有人可以監視您的在線行為。Wi-Fi 安全防護：使用Wi-Fi時將連線加密以確保安全。追蹤保護：當您啟用追蹤保護功能來瀏覽網頁，阻止廣告商追蹤您的瀏覽喜好以阻擋廣告行為。盡情暢遊網路 享受連線自由：多達28個VPN虛擬網路位置可供選擇連線，讓您在受限制區域可以存取被阻擋的網站。



「F-Secure Total芬-安全跨平台全方位安全軟體」是承襲 芬-安全F-Secure 獲獎肯定的最新個人網路與隱私安全軟體，在Digital Citizen評獎中榮獲2017創新防毒產品獎。一組授權輕鬆防護您的PC、Mac、Android與iOS系統的智慧型手機或平板電腦。1~3台裝置1年版定價為590元、1~3台裝置2年版定價為990元、5台裝置1年版定價為890元、5台裝置2年版定價為1,390元、7台裝置1年版定價為1,090元、7台裝置2年版定價為1,690元。即日起於芬-安全官方授權網路經銷商-泰騰恩網路商城、PCHOME、MOMO、UDN、博客來、MYFONE、實體商店如景家資訊、紐頓電子、應元企業、三井資訊上市開賣！相關詳細資訊，請參閱湛揚科技官網https://www.t-tech.com.tw/f-secure.php。



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【關於湛揚科技】湛揚科技是F-Secure芬-安全企業與個人防毒產品台灣總代理。成立於2005年致力於協同合作夥伴提供『資料保護，端點安全及虛擬設備防護』等高性價比產品代理及專業服務為公司宗旨。湛揚科技同時也是Acronis安克諾斯台灣總代理，及SOPHOS台灣專業代理，提供通路夥伴及企業客戶資安基礎建設必備項目─『新世代備份、防毒、防火牆』。在未來千變萬化的網路應用與建置的環境下，我們堅持帶給客戶性價比最好的安全解決方案，並以達成『客戶滿意』為企業使命及目標。T-tech.com.tw | facebook.com/Ttech.tw



訊息來源：芬-安全台灣總代理 湛揚科技



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