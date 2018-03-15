元培與食工所洽談合作 元培獲食品技師認證考場與食品所互相支援中央社 (2018-03-15 10:08)
元培與食工所洽談合作 元培獲食品技師認證考場與食品所互相支援
(中央社訊息服務20180315 10:07:59)新竹市食品工業發展研究所廖啟成所長邀請元培醫事科技大學校長林志城教授至該所，洽談合作事宜，特別是元培剛獲得食品技師認證考場資格，對於食品安全人才需求日趨龐大的台灣，又增添一個訓練與認證的場域，並與食品所形成互相支援的公證單位，將為桃竹苗地區的人才培育奠定更好的基礎。
會談中雙方就食品安全相關內容，包括食品安全認證、食品技師的培訓與考試、食品安全檢驗的相互支援、學生實習與教學支援等議題廣泛交換意見。
食品工業發展研究所與元培醫事科技大學互動頻繁，廖啟成院長在元培茶創中心成立與其他重要活動，均為與會重要貴賓。此次廖所長邀約元培拜訪，希望更加深雙方的合作關係。
林校長3月14日帶領學校行政與學術主管至食研所，一行人與食研所達到合作方向及支援。https://sec.ypu.edu.tw/files/13-1004-51244-1.php?Lang=zh-tw
訊息來源：元培醫事科技大學
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