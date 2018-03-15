手作正夯 藍曬顯影吸引親子及外籍遊客體驗



(中央社訊息服務20180315 10:01:51)國立高雄科技大學創新創業教育中心（簡稱創創中心）執行教育部技職司南區自造基地創夢工場之營運，並於107年1月開始執行勞動部高屏澎東分署創客小棧之委託營運計畫，將創客精神與能量向外推廣。創客小棧積極推廣手作課程，日前在MLD台鋁大樓梯廣場前舉辦藍曬顯影DIY活動，由專業人員解說藍曬圖如何從建築製圖發展到藝術文創，吸引親子、年輕情侶及外籍遊客體驗，創作出獨一無二手作感強烈的藍曬圖。



「在電腦及列印機發明前，藍曬圖早期被廣泛使用在工程製圖上」，創客小棧人員擺好攤位、秀出許多張藍曬顯影作品後，旋即吸引許多親子、年輕情侶及外籍遊客駐足停留，並在專業人員的解說下瞭解藍曬特色，由於藍曬具有複製現場工程畫面比例1:1的特點，測量尺寸不易出錯，且不易變色適合工地環境等優點，長年被用於建築製圖領域。



創客小棧人員為讓遊客體驗藍曬顯影，安排簡單的手作活動，激盪出大家的創客精神。參與民眾依解說步驟，拿起刷子在水彩紙上塗抹藥劑，並用熱風槍吹乾，拿到烈日底下曝曬5至10分鐘，之後水洗3至5分，紙張就會由淡藍影像轉變成深藍影像，充滿個人風格的藍曬圖就大功告成。



「終於知道藍曬圖的由來，今天體驗的過程非常神奇有趣，之後會想在家裡鋪曬藍曬賀卡寄給親友們！」、「想將今天學到的藍曬應用，回家曝曬於包包和衣服上！」參與者們紛紛興奮地開始討論起藍曬的應用方式，表示是個很棒的手作體驗。



創客小棧將不定期邀請各界講師分享講座以及舉辦不同主題體驗活動，讓民眾可以和創客小棧分享交流。接下來將於3月17日上午9點至中午12點於屏東縣立體育館就業博覽會會場舉辦「夢想藍圖x此刻啟程」藍曬活動，開放民眾手作體驗，每場次約20分鐘，歡迎報名參加，活動資訊請搜尋臉書FB「創客小棧makerinn」或連結 https://www.facebook.com/makerinn2018/ ，或撥打(07)8210171轉接2866洽詢。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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