全場生存戰緊張又刺激 競賽結果由史上最長152個字隊名蟬連冠軍



(中央社訊息服務20180315 10:01:21)亞洲大學學生會3月13日舉辦校慶活動，「第七屆亞大漆彈生存戰」率先在醫學暨健康學院前草皮登場。由學務長張少樑開場打靶，為整場活動展開序幕。漆彈生存戰分成個人定靶賽及團體對戰賽，讓現場想參加的同學也能一同玩樂。比賽結果，由隊伍名稱「長達152個字的隊伍」獲得冠軍，第二名：「555鱷魚隊」，第三名：『亞大「雞腿王」作戰群』，分別獲得獎金3000元、2000元、1000元。



「取下槍管套！」、「試槍！槍口向下！」、「開保險！」、「比賽倒數10秒！開始！」漆彈生存戰吸引現場圍觀人潮，軍訓室教官與國際學院學生一起開打首場友誼賽，接著許多學生組隊參與，卯足全力應戰，場外加油聲、歡笑聲不斷。；參賽師生紛紛穿戴安全面罩、護具及攜帶漆彈槍進場，由狙擊手企業社負責人余偉智擔任裁判，他說：「只要裁判宣布出局！就要離場！拜託遵守！」，在他一聲令下，宣布比賽開始。



此次漆彈生存戰團體賽，同樣吸引許多隊伍報名，如「阿肥直直撞」隊對上「種族騎士團」隊，「人生濕拜組@@@」隊遇上「商應硬起來MCMA」隊，上場玩漆彈的同學一聽到比賽開始哨聲，「GO！GO！衝啊！」、「這邊還有人！」、「快！快！」、「趕快躲起來！」立即散開來尋找掩體，然後舉起漆彈槍尋找目標開槍，大家爭先恐後，步步逼進，企圖攻入對方陣地奪旗並達陣，有時還要彼此掩護、殺出重圍，或全力射擊殲滅對方，防止其奪旗或達陣，過程緊湊。



值得一提的是，「我希望我的隊名可以超過五十個字，可是我發現……」共152個字的隊伍，堪稱是史上最長隊名的隊伍，他們一路過關斬將，最後奪冠；這支奪冠的隊伍也是上次競賽的冠軍隊伍。隊長孫培元同學說，能再次進場帶頭衝鋒，並且能跟隊友們攜手合作，真的「玩得不亦樂乎！」



學生會副會長林莉雯表示，看到全校師生參加漆彈生存戰都能玩得開心，臉上掛著盡興的笑容，就是給主辦單位最好的回饋，也希望同學以後能多支持、參加學生會所舉辦的活動。



訊息來源：亞洲大學



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