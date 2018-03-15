企業接班展新路 跟著新世紀大師六天掌握接班六力



(中央社訊息服務20180315 09:53:12)接班傳承，是近年來中小企業面臨最艱鉅的課題之一，除日漸嚴峻的經濟環境與競爭的外部原因外，更含括許多如經營者缺乏接班規劃、二代接班能力或接班意願等企業內在因素。事實上，諸多第二代接班意願低迷，寧可自行創業也不願接管家族事業，而選擇留下的接班人多數正在接班之路上黑暗摸索，尋覓不著一盞明燈，這樣的困境存在在臺灣多數的中小企業當中。



由全國中小企業總會主辦的「新一代企業家研習營」迄今已邁向第十個年頭，透過多年來豐富的培訓輔導經驗，充分掌握環境趨勢和接班人需求，今年度的課程，切割出新型二代接班人最重要的六項能力：『洞察力、治理力、領導力、行銷力、管理力、創新力』，特邀緯創軟體李紹唐董事、李奧貝納黃麗燕集團執行長、世紀奧美丁菱娟董事、開宇研究諮詢喻銘鐸總經理等多位新世紀大師，傳授其一身本領，培養二代敏銳的洞察分析進而決策的能力，學會最困難突破的溝通技巧，並擁有做品牌行銷的遠見，但也能應對網路變化萬千的危機處理，一系列的課程，將功力增加一甲子，更加拓寬接班之路！



2018新一代企業家研習營將於4月至5月間展開為期五週共六天一夜的培訓營，此次課程兩人以上同行即享有優惠價$55, 000元，報名資訊可查詢全國中小企業總會官網(www.nasme.org.tw) ，亦可撥打服務專線：(02)2366-0812分機139郭小姐、142王先生洽詢。



訊息來源：社團法人中華民國全國中小企業總會



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