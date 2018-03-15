蔣勳西方美學講座 即日起開放索票



(中央社訊息服務20180315 09:42:23)新北市政府文化局於107年3月25日下午2時30分，在新北市政府大樓3樓多功能集會堂，舉辦蔣勳「友誼、愛、慾望與死亡-西方美學的永恆命題」講座。



蔣勳老師將以近2年在臺灣推出的美術創作主題電影──「塞尚與左拉」、「羅丹：上帝之手」、「席勒：死神與少女」，帶領聽眾一同領略藝術大師背後的生命歷程及其創作時的情感層次。隨著蔣勳老師剖析、分享藝術大師們精彩的生命境遇，將帶領聽眾不斷的挖掘、解讀，並持續吸收那潛藏的生命之美，歡迎對於友誼、愛、慾望與死亡等議題有興趣的朋友們，一起參與這場藝文饗宴。



本講座免費入場，須先報名索票。即日起至活動網站 (http://www.accupass.com) 進行線上報名(名額100名)，或親至新北市立圖書館總館1樓服務臺(週一8:30-16:30、週二-週日8:30-20:30)、新北市政府1樓大廳西側服務臺(週一-週日9:00-21:00)，每人限取2張，數量有限，索完為止。相關活動訊息可至新北市政府文化局網站 (http://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢，或電洽文化局29603456轉4555。



訊息來源：新北市政府文化局



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