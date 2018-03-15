大武q族史料文物巡迴展高科大盛大展出 見證小林村不滅生命力



(中央社訊息服務20180315 09:34:51)國立高雄科技大學藝文中心展出「回家跳舞-小林•大武q族史料文物巡迴展」，14日下午2時於建工校區盛大開幕，總統蔡英文特電致賀，盼藉由此項盛事，除領略原鄉樂舞文化，復振傳統工藝美學，更攜手為原住民永續發展貢獻心力。開幕由大滿舞團演出多首古謠，以動人的歌聲訴說莫拉克風災後，小林村民勇敢生活、復振大武q族文化的點滴，時而低吟，間或高亢，令人盪氣迴腸。當天更齊聚了來自許多小林村的住民與朋友，讓校內師生得以一窺大武q族文物故事的魅力。



本次展覽由高科大通識教育中心、日光小林社區發展協會、大滿舞團共同主辦，不僅是高科大2月1日三校合併後的首檔展覽，時值莫拉克風災十周年，讓本檔展覽倍覺意義非凡。展期至4/19，包含數十件大武q族珍貴的手作作品，如十字繡、網袋、笴等等，讓民眾得以一窺部落工藝師的精湛手藝。除了手作作品外，更在現場直接搭建公廨，重現大武q族傳統生活的樣貌，並由大滿舞團當地的村民在現場吟唱以及傳統舞蹈演出，可以感受到小林村民在風災後不屈不撓的生命力。



2009年莫拉克風災，造成小林地區嚴重災情，以大武q族人居多的村落，被迫再一次遷徙，生活與文化的保存更面臨眾多挑戰。風災後，族人們分別落腳在三個地區生活，形成了原鄉小林、杉林區「日光小林」與「小愛小林」。然而環境的改變使得生活不易，也容易更失去方向，族人於是開始發展相關產業、振興文化。2011年，族人自組「大滿舞團」，除藉表演傳達感恩之意，也希望透過藝術療癒族人心靈。之後舞團更肩負起文化復振的重責大任，努力在文獻與耆老的口述歷史中，逐漸尋回、梳理大武q族的歷史與傳統文化。



大滿舞團王民亮團長致詞時感性表示，我們都是素人，從零開始，重拾記憶與文化是一件不容易的事，舞團的團員從不會唱歌不會跳舞，累積了五年才有今天的演出，住民透過產業、文化、歌謠證明自己未來的路是有意義、有方向，更是懷抱著夢想。本次表演除了透過大武q族古調加強族群認同感，讓小林族人更認識自己的語言與過往生活方式，今年2月小林出版了台灣第一本從植物民族誌，介紹小林的特殊植物，如：昭和草、檳榔、華薊及刺竹等數十種植物，在在透露大武q族人與土地密不可分的關係，亦顯示小林地區與土地的親密連結。



通識教育中心張瑞芳主任表示，小林部落的青年在經歷莫拉克風災之後，返鄉協助重建的過程中，不僅復振大武q族傳統古調與舞蹈，也嘗試復育當地特有傳統植物，並出版民族誌專書，回憶大武q族過去400年的部落人文歷史，而去年2017年大武q族開始重拾傳統網袋的編織技藝，邀請當地村民共民加入，讓這項珍貴的傳統技藝可以被傳承下來，透過傳統技藝的復振，不僅撫慰族人心靈、亦凝聚共識。本校這幾年來一直以感恩的心情陪伴小林村民，希望帶領學生成為村民最溫暖的支持。



展覽內容精采豐富，感人且深具意涵，配合展覽主題，更安排一系列活動，包含大滿舞團古謠與舞蹈演出、十字刺繡與竹藤編之手工技藝工作坊，邀請民眾一同認識大武q族文化，見證村民逆境不屈的生命力並為族人鼓勵與祝福。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/230181.aspx