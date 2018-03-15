駐宏大使陪同宏國副總統及中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團參訪可可莊園中央社 (2018-03-15 09:15)
駐宏大使陪同宏國副總統及中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團參訪可可莊園
(中央社訊息服務20180315 09:22:37)駐宏都拉斯邢大使於3月11日陪同中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團赴XOCO可可莊園參訪，宏國副總統Ricardo Álvarez特別撥冗陪同，雙方業者洽談熱烈融洽，獲得貿洽商機。
邢大使並特地邀請副總統及全團共進午餐，感謝渠對此團及本館業務之大力協助，並撥冗陪同訪團參訪可可莊園參訪行程。邢大使表示宏國咖啡質量均佳，定可透過雙方持續交流合作，促使臺宏貿易持續成長。
宏國副總統表示去年赴臺參訪獲我蔡總統、陳副總統及外交部部次長盛情款待，記憶猶新，並感謝我方允諾致力推動臺宏咖啡等產品之合作，盼其他業者亦來宏投資，充分顯示宏國政府對我國之深厚情誼及訪團之重視。
訊息來源：駐宏都拉斯大使館
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