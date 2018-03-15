(中央社訊息服務20180315 10:07:19)總部位於華盛頓州的這家科技公司與合作夥伴共提供了超過2萬次網際網路連線，以彌補颶風瑪麗亞災後復原期間的通訊不足



華盛頓州雷德蒙德--(美國商業資訊)--致力於兌現全球行動連線承諾的通訊公司Kymeta與Intelsat及Liberty Puerto Rico攜手合作，協助波多黎各因颶風瑪麗亞(Hurricane Maria)而通訊和電力嚴重受損的社區恢復連線。



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Kymeta支持的三輛車加入了從2017年10月一直至12月來回奔波於波多黎各島的救災車隊*。這些車輛配備Kymeta KyWay™平面波束成形電子控制衛星終端裝置。儘管無法直接提供任何電力或蜂巢服務，但這些低功耗終端裝置利用車輛為通訊系統供電，進而提供網際網路存取。



Liberty Puerto Rico 總裁Naji Khoury表示：「此次救災行動不僅為救災工作提供通訊能力，而且還為數週沒有電力或通訊服務的社區帶來高速連線。」Liberty Puerto Rico Wi-Fi Tour救災行動共提供了22,266次網際網路連線和813.44GB資料流量。Khoury繼續說道：「網際網路存取支援33個社區的救災工作，不僅為公共安全人員提供支援，而且還幫助居民從臨時提款機取得急需的資金、配藥，以及向聯邦緊急事務管理署(FEMA)遞交了2,504份申請。對於許多居民來說，這是自颶風襲擊以來他們第一次有機會與朋友和家人通話。」



對於Kymeta而言，在災後提供急需的通訊是一件有意義的工作。



Kymeta創辦人、總裁兼執行長Nathan Kundtz博士表示：「過去的幾個月裡，Liberty Puerto Rico團隊不懈地工作，讓該島在一定程度上恢復到正常狀態。自然災害發生後，沒有通訊是居民、急救人員和進行中的救災工作所面臨的最常見問題之一。」缺乏通訊也是對自然災害或緊急情況做出有效快速回應的最大障礙。Kundtz表示：「為缺乏通訊的地區提供通訊，即表示可以將有限的資源送到它們能夠發揮最大作用的地方。我們很榮幸能為波多黎各的災後復原工作提供支援。」



除了高速上網之外，此次救災行動還提供了36,895份熱餐和4,213項醫療服務，包括接種疫苗。



*在Liberty Puerto Rico Wi-Fi Tour救災行動期間，Kymeta及其合作夥伴走訪了波多黎各受災最嚴重的其中33個社區：Corozal、Toa Baja、Comerio、Naranjito、Barranquitas、Naguabo、Vega Baja、Florida、Arecibo、Cayey、Humacao、Fajardo、Ceiba、Yabucoa、Guayama、Salinas、Utuado、Ciales、Orocovis、Jayuya、Villalba、Coamo、Juana Díaz、Santa Isabel、Maricao、Las Marías、Moca、Lares、Morovis、Aguas Buenas、Patillas、Maunabo和Yaucao。



關於Kymeta



世界對無所不在的行動連線的需求勢不可擋。全球行動網路可以讓之前從未聯網過的人和地方相互連線。



Kymeta正以獨特的方式提供永久連線的無縫行動通訊，它混合使用衛星和蜂巢網路，以共同提供單一的全球行動網路。Kymeta KÀLO™連線服務利用全世界首個電子控制的平板衛星終端裝置提供端到端的行動通訊，它可以到達傳統衛星天線所不能覆蓋的地方。Kymeta KyWay™終端裝置使汽車，火車，公共汽車，卡車，小船等的高輸送量行動通訊成為可能。



Kymeta的使命是使所有行動物品聯網。



有關更多資訊，請造訪kymetacorp.com和KALO.net。



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