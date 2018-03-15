玉晶光強勢亮燈漲停 二線光學股勁揚中央社 (2018-03-15 10:23)
（中央社記者韓婷婷台北2018年3月15日電）光學鏡頭廠玉晶光（3406）今天一馬當先，強勢開高後快速亮燈漲停，帶動二線光學廠群起勁揚，能否掀起位處低位階的光學股新一波攻勢值得觀察。
玉晶光從去年9月高檔596元回檔修正到波段低點213元以來，跌幅高達64%，修正時間長達近7個月，隨著第1季淡季進入尾聲，加上iPhone平價版有機會提前推出的傳聞加持，玉晶光今天挾著低位階的優勢，獲得市場買盤青睞，在開盤10分鐘即強攻漲停價260.5元，漲停強鎖1734張。
在玉晶光強勢亮燈漲停帶動下，二線光學股全面翻揚，包括亞光（3019）、先進光（3362）、華晶科（3059）、新鉅科（3630）、聯一光（3441）、光燿科（3428）盤中漲幅都超過5%。
玉晶光在去年12月營收攀上高峰，突破10億元關卡，1月開始進入淡季來到7.73億元，2月受到工作天數減少營收再下滑，來到4.16億元，玉晶光累計前2個月營收為11.9億元，年增22.77%。預計3月工作天數增加，營運將跟著回溫。
法人預估今年蘋果新iPhone將推出3款新手機，均將配備3D感測鏡頭，相較去年僅一款搭配3D感測大幅增加，對於3D前鏡頭接收端主力供應商玉晶光而言是絕對的大利多，也將挹注玉晶光今年整體營運強勁動能。
光學股另一焦點股亞光，早盤也強勢走高，亞光今年營運主要成長動能將來自車用鏡頭、掃地機器人雷射感測模組等非相機應用，另外，公司與合作夥伴積極開發的模造玻璃鏡片G+P手機鏡頭也已送樣，預期最快有機會在今年第3季出貨給中國客戶，是未來營運是否能爆發成長的重要關鍵。
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