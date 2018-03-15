玩具反斗城全美賣場 將關閉或出售中廣新聞網 (2018-03-15 10:31)
玩具反斗城將關閉或出售它在全美的885個營業點，三萬三千名受雇者飯碗不保。
玩具反斗城在2005年換了經營者，一個投資集團接手經營，並承接五十億美元債務，不過也只撐了十幾年，它去年九月申請破產，正處於企業重整程序，準備把營業規模縮減兩成。有報導說，它已經停止對供貨商付款。
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