玩具反斗城將關閉或出售它在全美的885個營業點，三萬三千名受雇者飯碗不保。



玩具反斗城在2005年換了經營者，一個投資集團接手經營，並承接五十億美元債務，不過也只撐了十幾年，它去年九月申請破產，正處於企業重整程序，準備把營業規模縮減兩成。有報導說，它已經停止對供貨商付款。



