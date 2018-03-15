化解戰爭危機 文在寅：民望衝高中廣新聞網 (2018-03-15 10:31)
南韓總統文在寅，對斡旋北韓和美國會談，朝鮮半島局勢也有緩和發展，獲得好評，因此，他的施政支持率升高。
據民調公司Realmeter12日至14日進行的一項民意調查，南韓總統文在寅的施政支持率，逼近70%，執政黨的支持率也水漲船高，重新過半，沒有受到接連揭露左翼政客性醜聞的「MeToo」（我也是）運動的影響。
民調結果顯示，69.2%的受訪者，積極評價文在寅的施政表現，較上周上升3.4個百分點。該民調機構分析指出，輿論普遍認為，性侵亂象不只是局限左翼政界或文藝界的問題，而是權力關係不對等釀成的整個社會的普遍癥結。
專家指出，南韓斡旋促成北韓和美國領導人會談，一舉化解戰爭危機，深得民心，外交利好，沖淡了性醜聞利空，而此前可望接班的政治明星安熙正的性醜聞，只拖累了總統在忠清道地區的支持率。
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