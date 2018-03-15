存資金占用等多項違規 王者之風遭股轉公司警示

千龍網北京3月15日訊 3月15日，全國股轉公司發佈的監管公告顯示， 因存在信息披露違規、資金占用、違規對外擔保等違規行為，南京王者之風建築裝飾股份有限公司（以下簡稱 「王者之風」）和公司實控人李興華被全國股轉公司採取出具警示函的自律監管措施。

據公告顯示，王者之風於2016 年 5 月 13 日掛牌。掛牌前，王者之風為李興華及其關聯方提供對外擔保 130 萬元未及時披露。掛牌后，王者之風於 2016 年 10 月至 2017 年 7 月期間為南京上強貿易有限公司、南京茂君信息科技有限公司、南京翔馳建築裝飾有限公司、李興華及其關聯方等累計提供擔保 14 筆，涉及擔保金額 4,395 萬元，占掛牌公司 2016 年末經審計凈資產的 100.31%，其中為掛牌公司控股股東、實際控制人及其控制的企業提供擔保金額 3,515 萬元，占掛牌公司 2016 年末經審計凈資產的 72.63%。上述對外擔保均未及時經內部程序審議並披露。

據公告披露，2017 年 2 月至 6 月期間，李興華以王者之風名義借款，相關借款均打入李興華個人賬戶或其指定的個人賬戶，金額累計 1,140 萬元，占掛牌公司 2016 年末經審計凈資產的 23.55%

另外，經查明，王者之風還存在被 42 家公司或個人起訴的情形，涉及金額共計 48,658,832.71 元，占掛牌公司 2016 年末經審計凈資產的 100.54%。王者之風對上述訴訟事項未及時披露。

王者之風控股股東、實際控制人、董事長李興華對上述對外擔保知情並同意，未能履行相關職責，同時對以上資金占用負有相應責任。

根據《業務規則》第 6.1條的規 定，全國股轉公司決定對王者之風、李興華採取出具警示函的自律監管措施。