中關村小微企業研發投入將獲普惠支持 最高補助金額達20萬元

千龍網北京3月15日訊 《中關村國家自主創新示範區科技型小微企業研發費用支持資金管理辦法（試行）》（以下簡稱《管理辦法》）日前出台。中關村管委會昨天表示，將進一步支持科技型小微企業開展研發投入，對符合條件的小微企業提供資金補助，促進創新創業上水平，激發科技型小微企業的創新活力。

據悉，《管理辦法》將對成立時間在5年（含）以內、從業人員100人以下、營業收入1000萬元以下的中關村高新技術企業，按照上一年度研發費用支出額度給予一定比例或額度的補助，最高補助金額20萬元。具體劃分三檔，企業上一年研發費用總額在10-100萬元的，按支出額的5%給予補助；企業上一年研發費用總額高於(含)100萬元、不足500萬元的，按照每家10萬元給予補助；企業上一年研發費用總額高於(含)500萬元的，按照每家20萬元給予補助。

該《管理辦法》呈現出四大特點，首先是精準支持科技型小微企業。在北京市重點支持企業開展研發投入的基礎上，聚焦科技型小微企業，瞄準科技型小微企業研發投入面臨的「痛點」和「堵點」，精準支持科技型小微企業加大研發投入力度。

其次是是普惠性補貼方式。對於有研發投入的中關村高新技術企業，都可以根據上一年研發費用支出額度直接申請，提高政策支持普惠性。

第三是研發費用範圍貼合企業實際。本辦法所指研發費用為企業開展研發活動投入的經費支出合計，包括企業內部的日常研發經費支出，當年形成用於研發的固定資產支出和委託外單位開展研發的經費支出。

最後是申報流程簡便。採用O2O的模式，「線上申報，線下審核」，簡化政策申報流程，企業提交完整材料后，符合條件即可獲得資金補貼。

？有數據顯示，中關村成立五年（含）以內的科技型小微企業數量佔中關村企業總數的10%以上，研發投入強度三年均在9%左右，高於全國的平均水平。

在談到出台該《管理辦法》的初衷時，中關村管委會副主任翁啟文稱，「真正的科研創新是孤獨的，是有風險的，我們希望通過這種「你研發，我補貼」的支持方式，把科技型小微企業扶上馬、送一程，引導和支持企業以科研創新的方式跨越死亡谷。」

他還表示，除了切實地給科技型小微企業研發補助，中關村將建立科技型小微企業庫，開展「前沿企業挖掘與支持工作」，探索優質項目發現機制，對創新企業後續的技術研發、融資、業務拓展等，提供信用背書和更多的服務，在中關村這片熱土上培育更多的未來獨角獸企業。