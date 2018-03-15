麥格納向Lyft注資2億美元研發自動駕駛汽車北京新浪網 (2018-03-15 10:31)
新浪美股訊 日期:15日路透社稱，加拿大汽車零部件巨頭麥格納國際公司（Magna International）周三宣布，將對美國第二大打車軟體公司Lyft注資2億美元，與後者合作生產自動駕駛汽車。
此前三個月，Lyft剛剛宣布進軍首個海外市場，登陸加拿大多倫多，與優步（Uber）展開競爭，後者已在加拿大運營了超過5年。
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