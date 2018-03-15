【深交所：今年條件比較成熟 CDR預備儘快推出】在「2018年3·15投資者維權網上諮詢」活動上，深圳證券交易所研究所經理陳娟表示，對於CDR，交易所已經研究了很長時間，做產品規則和制度上的準備，只是一直沒有拋出來，今年條件比較成熟，預備儘快推出。（全景網）