深交所：今年條件比較成熟 CDR預備儘快推出北京新浪網 (2018-03-15 10:31)
【深交所：今年條件比較成熟 CDR預備儘快推出】在「2018年3·15投資者維權網上諮詢」活動上，深圳證券交易所研究所經理陳娟表示，對於CDR，交易所已經研究了很長時間，做產品規則和制度上的準備，只是一直沒有拋出來，今年條件比較成熟，預備儘快推出。（全景網）
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