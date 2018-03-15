李大霄：A股不受美股影響 開始走獨立行情北京新浪網 (2018-03-15 10:31)
新浪財經訊 3月15日 昨夜美股大跌， A股今早開局低開高走。英大證券首席經濟學家李大霄表示，A股沒有受到美股大跌的影響，可說明這是經濟數據偏強在股票市場的良好體現，反映了中國經濟的強勢和中國股市增強的勢頭。
同時，李大霄還表示，證監會表態推進CDR相關事宜，讓BATJ等獨角獸回歸A股的務實舉措。它既不動搖原有上市架構，又能夠使的A股的投資者通過CDR的形式投資到BATJ這樣的獨角獸。CDR是一個比較現實，也是符合現有A股發展狀況的操作手法。因為相對於A股原有的容量問題和上市股票的架構問題來說，都是一個可具操作性的快速成型方法。而中國A股各大指數的泛紅，說明A股不受美股的影響，開始走獨立行情，而且是超強的表現。
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