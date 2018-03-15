來源：大眾證券報

臨近4月，新三板將迎來一年一度的分層大考。與往年相比，今年掛牌企業的分層審核標準出現新的變化。創新層准入條件方面，對掛牌公司成長型和治理規範要求更高。同時，對維持創新層標準有所放寬。從目前情況看，創新層企業在交易、融資等方面示範效應明顯。業內人士指出，分層制度是新三板制度創新的重頭戲。隨著改革的推進，針對創新層企業的政策紅利有待進一步挖掘。

治理規範性要求趨嚴

根據股轉系統分層管理辦法，每年4月30日掛牌公司年報披露后，新三板將進行層級調整工作。去年12月22日，股轉公司公佈了新的《分層管理辦法》和《股票轉讓細則》，為今年的分層審核注入了新的變化。在新的《分層管理辦法》下，創新層的標準體現了「嚴進寬出」的特點。在業績成長方面要求更加靈活，而維持標準有所放寬。但在公司治理的規範性方面進一步嚴格。

在新的標準下，新三板掛牌公司仍分為基礎層和創新層兩層管理，並制定了3套差異化的創新層准入標準，滿足其一就可進入創新層。主要包括：標準一要求企業近兩年凈利潤均不少於1000萬元，凈資產收益率平均不低於8%，同時為防止企業規模過小，增加股本總額不少於2000萬元要求；標準二重在公司的成長性，要求最近兩年營業收入復合增長率不低於50%，最近兩年營業收入平均不低於6000萬元；標準三重在市場認可度，要求最近有成交的60個做市或者競價轉讓日的平均市值不少於6億元，股本總額不少於5000萬元，採取做市轉讓方式的，做市商數量不少於6家。同時，要求掛牌公司最近12個月完成過股票發行融資，且融資額累計不低於1000萬元；另外還規定了合格投資者不少於50人等要求。

對比原創新層准入標準可以發現，新准入條件主要是調減了凈利潤標準，提高營業收入標準，新增競價市值標準。同時，在共同准入標準中增加「合格投資者人數不少於50人」的要求（原為維持條件）。

相對於准入條件的變化，創新層企業的維持標準變得更加寬鬆。以往創新層的維持標準與准入標準相同，而新維持標準改為了以合法合規和基本財務要求為主：主要包括公司治理健全、無重大違法違規、按規定披露定期報告、最近一個會計年度期末凈資產不為負值、最近三個會計年度的財務會計報告未被會計師事務所出具非標準審計意見的審計報告等。

「對於新一輪創新層企業選拔，首次進入創新層的標準相比前兩輪進行了調整，指標要求更高更嚴。同時，維持標準有所降低。這說明管理層對創新層企業選拔採取的是嚴進寬出的政策，追求創新層企業的高質量和穩定性。」南山京石投資創始合伙人周運南認為，對於希望衝擊創新層的企業而言，目前已到3月中旬，經營指標方面基本確定，企業能做的最主要是儘快滿足50位合格投資者的共同門檻。

除了准入和維持標準方面出現的變化，新三板對創新層企業的治理規範性提出了更高要求。一是提高創新層公司的信息披露頻次，在原規則要求披露年度報告、半年度報告的基礎上，增加披露季度報告的要求，而基礎層公司保持不變。二是創新層公司新增「業績快報」與「業績預告」制度。三是審計上從嚴要求，創新層公司須配合會計師事務所執行相關規定，並且要求註冊會計師定期輪換。四是在創新層公司中實現分行業信息披露，披露不同產品和服務的收入構成、行業狀況和監管政策變化情況等信息，提高信息披露的針對性。五是要求創新層公司必須設立董事會秘書。

東北證券研究總監付立春表示，從信息披露要求看，新三板對創新層企業的規範治理提出了更高要求，實際上已在對標A股上市公司的標準進行治理。這對於公司治理方面不太規範的創新層企業而言，將增加更多的治理成本和保層難度。

滿足企業差異化需求

自2016年推出分層管理辦法以來，此次新三板將迎來第3次分層調整。去年1393家企業入圍創新層，這些企業在盈利性、成長性和流動性指標方面居於領先水平。股轉公司此前表示，掛牌公司分層是新三板市場發展的內在需求和必然結果，分層的主要目的是更好滿足中小微企業差異化需求，合理分配監管資源，同時有效降低投資者的信息收集成本。

從目前情況看，創新層企業在業績表現和市場認可度方面示範效應明顯。Wind統計數據顯示，截至2018年3月11日，687家創新層公司披露了2017年業績快報。其中，歸母凈利潤為正的創新層企業達到618家；522家創新層企業營收實現正增長。

從營業收入指標看，中建信息、永安期貨、超能國際、穎泰生物、孩子王、維泰股份、聖泉集團7家創新層企業年度營收超過50億元，中建信息年度營收更是突破百億，達到110億元。從利潤指標看，永安期貨、維泰股份、成大生物、聖泉集團的歸母凈利潤超過5億元。其中，永安期貨以接近9億元的凈利潤規模拔得頭籌。另有25家企業年度凈利潤超過1億元。

定增募資方面，Wind數據顯示，2017年全年，在創新層1353家企業中，690家企業完成了定增募資，共計融資500.95億元，佔新三板總融資額的43.43%。而在基礎層10277家企業中，1734家企業完成定增募資，共計融資652.54億元，佔新三板總交易額的56.57%。從融資率看，創新層中44.15%的企業獲得了融資，平均融資額為0.73億元；基礎層僅有16.87%的企業獲得融資，平均融資額為0.37億元。創新層企業無論是從融資率還是單家企業的融資額，均遠高於基礎層企業。

「創新層的意義在於給了市場一個明確的區分，對於超過一萬多家企業的新三板市場而言，存在一部分在公司治理和盈利能力優勢明顯的企業，而創新層恰好給了這些優質企業一個正面的標籤。」中科沃土基金董事長朱為繹認為，雖然新三板當下仍存在流動性不足及政策紅利滯后的情況，但創新層企業的標杆示範作用不容忽視。

周運南認為，對新三板掛牌企業而言，入選創新層最大的意義在於倒逼企業管理更加規範，推動業績長期持續成長。同時，在未來創新層配套政策落地時，為能充分享受政策紅利做好準備。

政策紅利有待釋放

值得注意的是，企業對創新層選拔的態度上出現一些差異。業內人士指出，創新層企業面臨較多的規範和成本，儘管進入創新層時估值和企業形象均有提升，但制度紅利仍落後於預期。

除了為企業帶來更多知名度和「品牌溢價」外，企業入選創新層后能享受哪些政策紅利？從目前情況看，給予創新層企業的政策傾斜主要集中在以下方面：一是在交易制度方面給予了便利。在盤中的競價交易中，創新層企業比基礎層企業擁有更多的參與競價交易的次數；在融資政策方面，創新層企業可以發行可轉換公司債。

付立春認為，在現有創新層分層基礎上進行改革，僅有政策試點難以完全匹配創新層企業對資本市場服務的需求，未來在改革方面可以沿著兩條主線進行：一方面，給創新層企業提供更多差異化、精細化的服務；另一方面，要吸引更多的增量資金和投資機構進入新三板創新層。這對創新層企業而言，具有更大的吸引力。

股轉系統公司業務部總監孫立此前表示，分層標準不是一成不變的，必鬚根據新三板市場的發展狀況不斷進行優化調整，將研究制定新三板戰略規劃，提高市場分層的精細化和有效性，推行發行制度改革，豐富投資者類型，拓寬市場資金來源，持續推進依法全面從嚴監管，推動健全市場上位法，深化分類監管，加強科技監管，切實保護投資者權益，全力維護市場穩定運行。

除了官方在分層制度改革方面的表態，市場呼聲較高的「精選層」被寄予厚望。「創新層企業數量太多。這些企業不排除存在相應的問題，推出精選層具有現實的必要性。」朱為繹表示，當前監管層遲遲未能推出更多創新層配套政策，可能擔心在這1000多家企業中存在財務指標和治理規範性方面的問題。因此，推出精選層，優中選優，可以挑選市場一致認可的最好企業。

周運南認為，「精細化分層」應當包括兩方面意義：一是為分層后的創新層企業提供精細化的服務，包括在融資、交易、信披和監管等方面的精細化和差異化制度供給；另一方面，在基礎層、創新層兩層的基礎上精細化再分一層，成為打開新三板流動性癥結的一把「金鑰匙」。