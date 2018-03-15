微博發佈315白皮書 攜手新浪正式推出黑貓投訴平台

中新網3月15日電 3月14日，微博聯合新浪網舉辦以「共建消費新生態」為主題的3？15論壇。論壇期間，微博發佈《2017微博消費者權益保護白皮書》，對過去一年備受關注的網路熱點維權問題進行盤點和分析。同時，微博與新浪聯合推出的消費者服務平台黑貓投訴結束試運營，正式上線為消費者提供決策參考和維權服務。

作為開放的社交媒體平台，微博目前已經形成獨具特色的維權機制。在微博上，成功維權一般會經歷五個步驟，首先，消費者通過發博或者話題進行曝光，引發粉絲、媒體圍觀，大v跟進引爆輿論，隨後官方介入企業回應，事件平息。憑藉對信息、話題的快速傳播和聚焦，聯合平台上活躍的KOL、媒體和政府機構，微博在降低維權門檻的同時，更高效便捷協助消費者達成維權訴求。

經過深入運營，用戶對微博平台在權益保護領域的價值認同也隨之提升。數據顯示，2017年，微博平台上累計有超過百萬用戶發佈了投訴相關微博。同時，維權話題的影響力覆蓋到越來越多的地域和領域，參與維權討論的用戶，超過半數來自三四線及以下城市。

依託微博大數據，白皮書公佈了2017年微博消費者權益保護熱點事件。為了更好的服務消費者，新浪和微博聯合宣布，正式上線消費者服務平台——黑貓投訴。這一平台將充分發揮互聯網高效便捷的特性，利用社交網路和媒體優勢，幫助消費者快速對接當事企業，進而推動投訴事件得到快速解決。

自1月30日試運營以來，黑貓投訴平台共收到投訴3000多件，範圍涉及電商、出行、酒旅、食品、電子消費品、視頻網站等多行業，其中，90%的投訴已聯繫處理，50%的投訴得到商家的迅速響應。目前，黑貓投訴的相關話題閱讀量已經超過2000萬，已成為消費者維權的重要渠道。

目前，黑貓投訴平台已與12301國家旅遊服務熱線達成戰略合作，對涉及旅遊景區管理部門等的重要投訴，黑貓投訴將在24小時內提交至12301平台進行重點處理，共同提升處理效率。未來，黑貓投訴將與越來越多的企業商家、監管機構等合作，更緊密貼近消費者，共打造健全的維權體系，協助營造公平公正的消費環境。

隨著消費在國民生活中佔據越來越重要的地位，維護消費者權益，提高消費者滿意度已經成為各方共識。互聯網的快速發展和普及，為消費者提供了貼近生活的維權案例和快捷多樣的維權渠道，也帶動維權意識的普遍提升。微博作為最具影響力的社交媒體，擁有3.92億用戶和豐富多元的平台生態，在發揮媒體宣傳與監督功能的同時，也為政府、企業和消費者搭建溝通、互動的平台，將大大推動一體化消費維權共治新格局的建設。